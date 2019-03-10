، #حساب_المواطن : إيداع الدفعة 16 يتواصل على مدار اليوم ،

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بدأ في وقت مبكر، صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "الدفعة 16" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.
ووفق البرنامج: سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأحد؛ بإذن الله.
وكان معدل زيادة التغيُّر في أعداد المستفيدين للدفعة السابقة "الخامسة عشرة" لبرنامج حساب المواطن قد بلغ 0.7 %؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.
وشدّد المتحدث الرسمي للبرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدّد، مبيناً أن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدّى إلى حرمانهم الاستحقاق في هذه الدفعة، داعياً المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر الرابط www.ca.gov.sa وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أيُّ تغيُّر عليها.
#حساب_المواطن : إيداع الدفعة 16 يتواصل على مدار اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-10
بدأ في وقت مبكر، صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "الدفعة 16" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.
ووفق البرنامج: سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأحد؛ بإذن الله.
وكان معدل زيادة التغيُّر في أعداد المستفيدين للدفعة السابقة "الخامسة عشرة" لبرنامج حساب المواطن قد بلغ 0.7 %؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.
وشدّد المتحدث الرسمي للبرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدّد، مبيناً أن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدّى إلى حرمانهم الاستحقاق في هذه الدفعة، داعياً المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر الرابط www.ca.gov.sa وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أيُّ تغيُّر عليها.
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
08:25 AM
10 مارس 2019 - 3 رجب 1440
08:42 AM
بدأ في وقت مبكر من صباح الأحد للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ في وقت مبكر، صباح اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "الدفعة 16" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.
ووفق البرنامج: سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأحد؛ بإذن الله.
وكان معدل زيادة التغيُّر في أعداد المستفيدين للدفعة السابقة "الخامسة عشرة" لبرنامج حساب المواطن قد بلغ 0.7 %؛ ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.
وشدّد المتحدث الرسمي للبرنامج على ضرورة الإفصاح عن البيانات والدخل بشكل دقيق ومحدّد، مبيناً أن عدم إفصاحهم عن بعض البيانات أدّى إلى حرمانهم الاستحقاق في هذه الدفعة، داعياً المستفيدين إلى زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج عبر الرابط www.ca.gov.sa وذلك لتحديث بياناتهم أو تعديلها في حال طرأ أيُّ تغيُّر عليها.
، #حساب_المواطن : إيداع الدفعة 16 يتواصل على مدار اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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