، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة والشرقية والرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.