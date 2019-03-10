لقطات مثيرة من “تحدي ركوب الثيران” بمهرجان الإبل

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شهدت عروض “تحدي الثيران” المقامة حالياً على هامش فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الرياض، لقطات مثيرة لمروضي الثيران.

وأظهرت اللقطات ثوراً هائجاً يثور يميناً ويساراً فور دخوله ساحة العرض ويطرح صاحبه أرضاً، فيما لم يتمكن مروض آخر من الصمود على ظهر الثور إلا لثوانٍ معدودة بعد دورانه به في الساحة مما اضطره إلى النزول.

وتشهد النسخة الحالية من مهرجان الإبل مشاركة فرقة أمريكية تنفذ عرضاً بمشاركة 150 ثوراً لأول مرة خارج الولايات المتحدة، حيث تجتذب هذه الفعالية عدداً كبيراً من الزوار الخليجيين والأجانب الذين حرصوا على تجربة ركوب الإبل.

وانطلقت فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 5 فبراير الماضي وتستمر حتى 20 مارس الجاري، في الصياهد الجنوبية للدهناء..، التي تبعد عن الرياض نحو 120 كيلومترًا، ويشهد مزيجاً من الفعاليات المتنوعة المناسبة لجميع الفئات.

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