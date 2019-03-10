كاميرا مقهى تسجل انهيار حوض سمك ضخم على الزبائن

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عاش زبونان لأحد المقاهي في جمهورية الجبل الأسود لحظات من الفزع، فبدون سابق إنذار انهار حوض سمك ضخم في المقهى الذي يجلسان به وغمرتهما المياه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تسجيله بكاميرا المراقبة التي كانت مثبتة في المحل، سيلا غزيرا من الماء وهو يتدفق من الحوض الذي انكسر الزجاج في أسفله.

جرى تركيبه قبل يومين من الحادث

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وذكرت مصادر محلية، أن حوض السمك جرى تركيبه على الجدار قبل يومين فقط من الحادث..، وهو ما يعني أن تثبيته لم يجر على نحو سليم.

ولم تكن في الحوض أي أسماك، وقت الحادث، لأنه كان جديدًا في المقهى، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولم يصب الرجلان اللذان كانا في المحل بأي جروح، كما لم يكن في المكان أي أطفال، لكن الأضرار المادية تراوحت بين 6 آلاف و7 آلاف يورو.



