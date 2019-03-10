5 ألعاب إلكترونية أرَّقت العالم.. أخطرها «مومو» و«الحوت الأزرق»

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أطلقت العديد من دول العالم تحذيرات من بعض ألعاب الفيديو الإلكترونية، بعدما سببته تلك الألعاب من مشاكل وكوارث إنسانية.
وكان من أبرز هذه الألعاب لعبة “بوكيمون جو” التي أدت إلى الإدمان، إذ يحتاج اللاعب البحث عن شخصياته عبر شاشة هاتفه..، ما أدى بدول أوروبا والشرق الأوسط لإصدار تحذيرات من مخاطرها الأمنية كالتجسس على المستخدمين.
أما لعبة “مومو” فتستهدف انتحار الأطفال، ما دفع حكومات للتحذير من انتشار اللعبة التي أدت إلى وفاة طفلين وفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني.
بينما قررت الأردن حظر لعبة “بابجي” لمساهمتها في تنمية العنف وإدخال الشباب في حالة إدمان واستفزاز الخصم للقتل والتدمير.
وحذرت دول عدة من لعبة “فورت نايت” لاحتوائها مشاهد عنف تؤثر سلباً على الأطفال، كما أدت لعبة “الحوت الأزرق” إلى انتحار عدد من المراهقين، فيما طالبت عدد من الحكومات بمنعها لآثارها السلبية على الشباب والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ألعاب إلكترونية أرَّقت العالم.. أخطرها «مومو» و«الحوت الأزرق» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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