غرفة سرية للطوارئ و10 ملايين دولار.. وسائل تأمينية غير تقليدية لمدير فيسبوك

:



.

كشفت مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية، أن مؤسسة فيسبوك العالمية تخصص مبلغ حوالي 10 ملايين دولار سنويًّا لتأمين المدير والمؤسس مارك زوكربرغ، والذي يتعرض لانتقادات واسعة على مستوى العالم.

وبينما يكافح فيسبوك ردود الأفعال بشأن قضايا تتراوح من الخصوصية إلى التضليل، فقد استهدف جزء كبير من هذا النقد رئيس عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية..، ومديره التنفيذي مارك زوكربرغ.

ويبدو أن التهديدات الأمنية ضد زوكربرغ تُشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى فيسبوك، وهو ما دفعه لتخصيص 10 ملايين دولار سنويًّا لكل فريق الحماية التنفيذية الخاص بمدير الفيسبوك، حسب ما أوردته بيزنس إنسايدر نقلًا عن مصادر مطلعة على الموقف.

Advertisements

الميزانية البالغة 10 ملايين دولار لا تقوم فقط بتمويل فريق أمني يتكون من 70 شخصًا، بل تستخدم أيضًا لتأمين غرفة مؤتمرات مضادة للرصاص، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

ويقود الفريق الأمني وكيل الخدمة السرية الأمريكي السابق جيل ليفينز جونز، وقد زاد فيسبوك من موظفي الأمن في المديرين التنفيذيين، خاصة أن كليهما يتلقى العديد من التهديدات بالقتل في الأسبوع.

في حين أنها لا تزال شائعة غير مؤكدة، يزعم العديد من موظفي فيسبوك أن زوكربرغ لديه إمكانية الوصول إلى نفق في أرضية قاعة المؤتمرات المضادة للرصاص تقع بجانب مكتبه.

وتفيد التقارير أن النفق يؤدي إلى مرآب للسيارات أسفل مينلو بارك في كاليفورنيا، المقر الرئيسي لفيسبوك، وهو مصمم لإخراج المدير التنفيذي من الموقع باستخدام السيارة بسرعة في حالة الطوارئ.

