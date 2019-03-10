

واشنطن 03 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس 2019 م واس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في 19 مارس الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الرئيس البرازيلي بولسونارو سيناقشان سبل تعزيز الازدهار و الأمن و الديموقراطية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

و كان بولسونارو، الذي وصل سدة الرئاسة في شهر يناير الماضي، قد تعهد بنسج علاقات وثيقة مع واشنطن.

و سيناقش الجانبان أيضًا فرص التعاون الدفاعي و سياسيات تجارية محفزة للنمو و محاربة الجريمة العابرة للحدود.

// انتهى //

07:34ت م

0007





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس البرازيلي يزور واشنطن في 19 مارس الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.