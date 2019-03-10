هنا موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري للاستعلام عن نتائج الطلاب للثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة...

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري، أصبح أكثر الأشياء بحثاً في ذلك التوقيت، نظرًا لأن نظام نور لنتائج الطلاب يتيح الشهادات للثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ونتائج النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في السعودية وبالتالي موقع نور يوفر خدمات كثيرة للمواطنين بالمملكة، كل ذلك جعلهم يتابعون نظام نور باستمرار، وينتظر العديد من الطلاب نتائج نور المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الاول بحالة من القلق خوفًا على مستقبلهم الدراسي، ويرغبون الحصول على موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري حيث تم التنويه عن ظهور النتائج عبر رابط نور بالهوية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التيسير على الطلاب الكثير من الخطوات أصبح نظام موقع نور بدون رقم سري والجميع يستطيع الاستعلام عن النتائج على نظام نور برقم الهوية فقط فورظهورها.

موقع نور برقم الهوية بدون رقم سري

يهدف نظام نور لنتائج الطلاب إلى الارتقاء بمنظومة التعليم بصورة كاملة، ويوفر العديد من الخدمات في هذا المجال وأبرز مايقدمه موقع نور لطلاب المملكة العربية السعودية في هذه الأيام نتائج الفصل الدراسي الاول، فيتمكنون من الاستعلام عنها عبر رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق وقد صمم موقع نور بهذه الطريقة لدعم الطلاب فيحصلون على نتائجهم من خلال نظام نوربدون رقم سري كل ما عليهم فعله هو إدخال رقم الهوية أو السجل المدني بالإضافة إلى رمز التحقق كنوع من الاختبار الأمني وسوف تظهر النتيجة.

رابط موقع نظام نور المباشر للاستعلام عن نتائج الطلاب

إليكم رابط نور للنتائج بالسجل المدني من هنــــــــــــــا Advertisements

يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال نظام نور بالخطوات السابق ذكرها.

ويجدر الإشارة إلي أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية قد انتهوا من الأسبوع الأول من الاختبارات وسوف ولم يبقى سوا أيام قليلة ويبدأون إجازة منتصف العام، وينتظرون فيها الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الاول على نظام نور بدون رقم سري نظرًا لأن النتائج تظهر على رابط نور بالهوية فقط.

تم اعتماد نتيجة ودرجات المرحلة المتوسطة علي نظام نور 1440 ويمكنكم الىن الاستعلام علي النتيجة من خلال الرابط الرسمي لموقع نظام نور.

بعد الدخول إلي الموقع الرسمي لنظام نور عليكم اتباع الخطوات التالية:

كتابة اسم المستخدم والرقم السري

اختيار إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

اختيار الفصل الدراسي.

اختيار النظام الدراسي.

إدخال الإدارة التعليمية.

إدخال اسم المدرسة.

إدخال الصف والقسم.

إدخال اسم الطالب.

ثم الضغط على استعلام عن النتيجة.

هنئت وزارة التعليم الطلاب والطالبات الناجحين والناجحات، ممن نشرت نتائجهم متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأشارت إلي أنه يمكن الاستفادة من خدمات نور المختلفة عن طريق حسابهم على نظام نور