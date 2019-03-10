الخريطة الزمنية لمواعيد الدراسة في السعودية والعطلات المقررة وفقًا للعام الدراسي الجديد | نتائج نظام...

التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1440-1439 هـ بالسعودية:

حددت وزارة التعليم السعودية موعد بداية العام الدراسي الجديد عبر ما نشرته في حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قررت الوزراة أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول بداية من يوم الأحد الموافق 22-12-1439هجرياً وفقاً للتوقيت المحلي لتقويم أم القري بالمملكة الموافق 2 من سبتمبر في التقويم الميلادي، وكشفت الوزراة في نشرتها علي تويتر عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث قامت بحصر أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة منتصف العام الدراسي ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما هو موضح بالتقويم التالي:

اعتماد التقويم الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩