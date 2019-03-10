حساب المواطن .. يعلن عن صرف الدفعة الـ16 في حسابات المستفيدين

أعلن حساب المواطن عن صرف الدفعة الـ16 في حسابات المستفيدين من برنامج الدعم، كما يتيح موقع حساب المواطن طريقة الاعتراض على الدفعة وتقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم حساب المواطن المجاني 19912 من الهاتف الثابت، وتقديم الاعتراض على عدم الأهلية من خلال الموقع الرسمي ca.gov.sa.

صرح برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة السادسة عشر لمستحقي الدعم وكل المسجلين فيه، حيث يسأل العديد من المواطنين السعوديين عن الدفعات الشهرية وذلك من خلال رابط موعد نزول حساب المواطن، على أن يتم صرف الدفعة السابعة عشر، وعلى جميع المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن تقديم أي استفسارات أو اعتراض عبر خدمة العملاء أو خدمة صوتك مسموع من خلال الحساب الرسمي منصة تويتر أو مراكز الاتصال على الرقم الموحد 19912.

حساب المواطن يودع الدفعة السادسة عشر

لمستفيدي برنامج دعم حساب المواطن صرف الدفعة الـ16، صرح سلطان القحطاني عن موعد إيداع الدفعة السادسة عشر وعداد نزول حساب المواطن على أن تكون يوم العاشر من كل شهر، وأضاف يتم استقبال طلبات التسجيل في الدفعة السابعة عشر أو الاعتراض على قيمة الدعم من خلال خدمة صوتك مسموع عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية والتي من خلالها أيضاً معرفة نتائج أهلية حساب المواطن.

متى ينزل حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم

من خلال رابط حساب المواطن متى ينزل معرفة الدفعات وشروط الأهلية، يستفيد العديد من الأسر السعودية محدودة الدخل أو التي ليس لهم دخل ثابت من برنامج دعم حساب المواطن بهدف رفع مستوى العيش وتحقيق أفضل مستوى للمواطن السعودي للعيش بكرامة وتوفير له أفضل سبل الراحة وتقديم الدعم والمساعدات المالية للمستحقين، ولكن بشروط لذلك على الراغبين في التقديم على برنامج دعم حساب المواطن معرفة شروط الأهلية من خلال رابط شروط الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن وبعدها تقديم المستندات والأوراق التي تثبت الاستحقاق للتحقق منها عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.