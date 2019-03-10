35 ألف سجادة لفرش أرضيات المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

35 ألف سجادة تفرش أرضيات المسجد الحرام وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بواقع 14000 سجادة تكسو أدوار وساحات الحرم المكي الشريف بطول 90 كلم، و21000 سجادة في المستودعات الخاصة بالإدارة.

يجري تغيير كافة سجاد المسجد الحرام 5 مرات في السنة، وغسله بشكل دوري في مغسلة خاصة يتم تجهيزها خصيصا لسجاد المسجد الحرام، وفقا لتأكيدات الإدارة العامة برئاسة الشؤون الخدمية للمسجد الحرام.

وأكدت الإدارة أنها ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام، جندت 2874 مشرفا وعاملا من أجل تقديم أعمال التطهير والتعطير والإشراف على السجاد على مدار اليوم دون توقف، مشيرة إلى أنه يتم غسيل المسجد الحرام بجميع أدواره وساحاته ودوراته ثلاث مرات يوميا، وكل موقع على حدة، حيث يتم تقسيم المسجد الحرام لعدة مواقع ليتم إنجاز أعمال النظافة في أشد الظروف التي يصعب فيها العمل بشكل لا يؤثر على راحة الحجاج أو المعتمرين ولا يعوق حركتهم لأداء نسكهم، وذلك خلال وقت وجيز مع ضمان جودة العمل.

العاملون في تطهير وتعطير المسجد الحرام

35 ألف سجادة

14 ألفا لفرش ساحات وأدوار الحرم

21 ألفا في المستودعات

100 شاب سعودي لقيادة عربات نظافة المسجد الحرام

2874 مشرفا وعاملا في تنظيف وتطهير السجاد

مرات في السنة يتم تغيير السجاد

مراحل غسيل السجاد

Advertisements

المرحلة الأولى

جهاز لنفض الغبار

المرحلة الثانية

جهاز لغسيل السجاد

المرحلة الثالثة

إزالة المياه بواسطة ماكينة أسطوانية الشكل تعمل على لف السجاد بسرعة وضغطه بدرجة حرارة معينة، ومن ثم وضعه على حوامل حديدية معرضة لأشعة الشمس

كيف تعمل مغسلة سجاد الحرم؟