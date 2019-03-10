كيف تتطور قدرات الطالب خلال دراسته؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتقل الطالب في كل عام إلى صف دراسي جديد حاملا معه مخرجات علمية مختلفة متأثرة بالصفوف التي سبقتها.

ويتفق معظم خبراء التعليم على أن ما يكسبه الطالب في كل مرحلة دراسية ضروري لنموه الاجتماعي والأكاديمي، بحيث لا يمكن للطالب أن ينجح في المرحلة الدراسية الحالية دون وجود أي مكتسبات تعليمية سابقة. واستندت «مكة» في بحثها حول المهارات والمعارف الرئيسة التي يجب أن يكتسبها الطالب في كل مرحلة دراسية والمخرجات المتوقعة التي تؤهله للمرحلة التالية على عدد من المعايير، شملت:

- المهارات والمخرجات الواردة في (14) مصدرا

- شملت المصادر أبحاثا علمية وخططا دراسية من مدارس حول العالم

- جمعت المراحل التي تقدم مخرجات متشابهة معا، مثل السنة الرابعة والخامسة من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية

- ركزت المخرجات بشكل رئيسي على ثلاثة أسس تعليمية: المهارات اللغوية، المهارات الاجتماعية والمهارات الحسابية

- شملت بعض المراحل مخرجات إضافية بحسب ما يتناسب معها

مرحلة الروضة

الروضة مرحلة حساسة للغاية في حياة الطفل، ولكي يتمكن من النجاح والتأقلم يجب أن يتسلح ببعض المعارف ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة

المهارات الاجتماعية:

- استخدام الكلمات لحل المشكلات

- اكتساب مفردات، مثل من فضلك، وشكرا لك

- التأقلم مع المواقف الجديدة

- إظهار الفخر بالإنجازات

- طلب المساعدة عند الحاجة

- التفاعل بشكل مناسب مع البالغين والأقران

- احترام حقوق وممتلكات ومشاعر الآخرين

- تحمل مسؤولية أغراضه الخاصة

- استخدام عادات النظافة الجيدة وآداب المائدة

المهارات اللغوية:

- بناء جمل كاملة أثناء المحادثة

- اتباع التوجيهات الشفهية ذات الخطوة الواحدة والخطوتين

- استخدام الجمل التي تتضمن فكرتين أو أكثر

- إعادة سرد القصص أو التجارب اليومية

- طرح أسئلة ويعبر عن فضوله

- إعادة قراءة الكتب بقراءة الصور

- محاولة القراءة في مواقف الحياة اليومية (علامات، ملصقات)

- التعرف على الكلمات ذات القافية والكلمات الشائعة في الطباعة

- معرفة بعض أصوات الحروف

- وضع أحداث القصة بالترتيب

- محاولة الكتابة، الخربشة أو الرسم

- كتابة كلمات أو ملاحظات للآخرين أو كتابة اسمه

- التعرف على اسمه في الطباعة

المهارات الحسابية:

- مقارنة حجم مجموعات الكائنات باستخدام لغة مثل «أكثر» و «أقل» و «نفس»

- ترتيب الكائنات حسب الحجم (كبير إلى صغير، أو صغير إلى كبير)

- استخدام كلمات المقارنة، مثل «أكبر»، «أصغر»، «أثقل» ... إلخ.

- رسم مربع ودائرة ومثلث

- التعرف على الأرقام من 1 إلى 10

- فهم تأثير الجمع والطرح

علوم:

- طرح أسئلة حول الأشياء والأحداث الملاحظة في بيئته

- إدراك الخصائص المشتركة والاختلافات بين الأشياء والمواد

- معرفة بعض الحقائق عن النباتات والحيوانات الشائعة

- معرفة بعض الأشياء في السماء، مثل الشمس والقمر والبرق

أخرى:

- استخدام الطباشير الملون، والعلامات، والأقلام بشكل صحيح

- التمتع بالأنشطة في الهواء الطلق، مثل الجري والقفز والتسلق

- التفكير المنطقي والمفهوم

- إدراك بعض المفاهيم المتضادة، مثل داخل/ خارج، تحت/ فوق، على/ قبالة، أمام/ خلف... إلخ.

- فهم مرور الوقت، مثل اليوم والأمس والغد

- إدراك بعض التقاليد الأساسية، مثل الأعياد

- معرفة وجود ثقافات وتقاليد مختلفة للناس حول العالم

المرحلة التمهيدية

يرتفع اهتمام الطفل وقدراته بالتعلم ويصبح أكثر تطورا من الناحية الاجتماعية، حيث تعد الفترة بين سن الثالثة والخامسة مرحلة اكتساب المهارات اللازمة للمدرسة.

المهارات الاجتماعية:

- الاهتمام بالذهاب إلى المدرسة وتعلم أشياء جديدة ومقابلة أصدقاء جدد

- التمتع بالمشاركة في أنشطة المجموعة

- التعبير عن العواطف والاحتياجات

- الاستجابة للروتين المتسق، مثل وقت الهدوء أو النوم

المهارات اللغوية:

- استخدام لغة واضحة للتواصل مع الآخرين

- تطبيق أساليب اللغة المهذبة للتواصل

- سرد قصص بسيطة

- استخدام الأسماء والأفعال والصفات في سياقات مألوفة

- حمل الكتاب بشكل صحيح وتصفح صفحاته

- التعرف على أول حرف من اسمه

- التعرف على بعض الحروف

- تميز الشخصيات الرئيسة في القصص المألوفة

- حمل أداة الكتابة

- استخدام أدوات الرسم المتنوعة

- كتابة خربشة بطريقة خطية

- صنع علامات ويشير إليها باسم «اسمي»

المهارات الحسابية:

- تحديد بعض الأشكال، مثل الدائرة والمربع والمثلث

- فهم واستكشاف الحاويات الفارغة والحاويات الكاملة

- التعرف على الكميات الصغيرة والعد، مثل 1 و 2 و 3

- إظهار الاهتمام بالأرقام وقراءة بعض الأرقام

- محاولة الاعتماد على ذاته

- التميز بين «بعض» و»الكل» و»أجزاء من الكل»

- استخدام بعض الكلمات بالحجم، مثل «العديد»

- إظهار الاهتمامات في الأنماط والتسلسلات

- تصنيف وفرز الكائنات في مجموعات بسيطة (مثل الألوان والحجم)

علوم:

- طرح أسئلة حول الأشياء والأحداث والحيوانات في بيئتهم

- إظهار الاهتمام بالحيوانات المختلفة والأصوات التي تصدرها

- استخدام مصطلحات وصفية، مثل «سريع» و»بطيء» و»ساخن» و»بارد»

أخرى:

- التعرف على السمات المشتركة للمنزل والحي، مثل الأشجار والمنازل والشوارع

- إظهار الاهتمام بالأشخاص المألوفين، مثل الأشقاء وأفراد العائلة والأصدقاء

- تميز الفرق بين الوظائف والمهن الشائعة، مثل رجال الإطفاء والطبيب والممرضة

- فهم ترتيب اليوم والبدء في استخدام بعض الكلمات، مثل «الصباح» و»الليل»

الصف الأول الابتدائي

المرحلة الابتدائية مرحلة حاسمة لا يصل إليها الطفل إلا بعد اجتيازه المرحلة التمهيدية، والتي تجهزه بعدد من المهارات والمخرجات، منها:

المهارات الاجتماعية:

- إظهار الثقة في الذات

- اتباع القواعد والروتين في المنزل وفي رياض الأطفال

- التكيف مع التغييرات

- إظهار الشغف والفضول

- تركيز الانتباه في مهمة واحدة خلال فترة زمنية

- العمل واللعب مع الآخرين

- المشاركة في أنشطة المجموعة

المهارات اللغوية:

- الاستماع باهتمام للقصص التي تقرأ بصوت عال

- إدراك العلاقة بين الكلمات المنطوقة والمكتوبة

- التعرف على جميع حروف الأبجدية بالترتيب

- التميز بين طريقة كتابة الحروف متصلة أو منفصلة

- معرفة الشبه والاختلاف بين أصوات الحروف في الكلمات المنطوقة

- التعرف على القوافي وأنماط القافية

- التميز بين الحقيقة والخيال

- فهم علامات الترقيم البسيطة، مثل علامة الاستفهام

- تحديد العنوان واسم المؤلف واسم المصور وجدول المحتويات

- فرز الكلمات الشائعة في فئات، مثل الطعام والألوان والأشكال

- فهم وتتبع الاتجاهات البسيطة

- الاستماع للآخرين لفترات قصيرة دون مقاطعة

- المشاركة في المحادثات

- التحدث بوضوح لنقل الرسائل

- التمييز بين اللغة الرسمية وغير الرسمية

- استخدام جمل كاملة

- تأليف قصص شفوية

- معرفة واستخدام مجموعة واسعة من المفردات

- قراءة وكتابة اسمه

- رواية قصة باستخدام الصور

- استخدام الحروف والأشكال لتصوير الكلمات أو الأفكار

- نسخ أو كتابة الكلمات لنقل الرسائل

- المشاركة في قصص تمليها المجموعة

- معالجة أدوات الكتابة بشكل صحيح

- تحسن خط اليد ليصبح أكثر إتقانا ووضوحا في القراءة

المهارات الحسابية:

- معرفة الأرقام من 0 إلى 30

- كتابة الأرقام من 0 إلى 20

- الاهتمام بحل المسائل الرياضية

- حل المسائل بالتخمين واستخدام الأصابع

- حساب عدد العناصر في مجموعة ما ومقارنتها بمجموعة أخرى

- إدراك مفاهيم الطرح والجمع

- جمع وطرح الأرقام من 1 إلى 10

- التعرف على أدوات قياس الوقت ودرجة الحرارة

- التقديرات للكميات باستخدام الوحدات غير القياسية (الكتل أو الدبابيس الورقية)

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- استخدام كلمات المقارنة، مثل طويل وقصير وثقيل وخفيف... إلخ

علوم:

- معرفة أن الشمس تزود الأرض بالحرارة والطاقة الضوئية

- التعرف على الأنماط الأساسية للطقس

- إدراك وجود احتياجات أساسية لكل كائن حي

- التميز بين الكائنات الحية وغير الحية

- معرفة تغير الكائنات الحية خلال نموها

أخرى:

- التعرف على التقويم والوقت

- معرفة أيام الأسبوع والأشهر من السنة

- يعرف قيمة العملات الورقية والمعدنية (القرش والهللة والريال)

- فهم التاريخ كقصص حقيقية لأشخاص في أماكن مختلفة ومن أزمنة سابقة

- إدراك فئات الزمن الماضي والحاضر والمستقبل

- وعي بالثقافات والتقاليد الأخرى

- معرفة الشخصيات المهمة في تاريخ الدولة

- التعرف على الخرائط ونموذج الكرة الأرضية والنماذج الأخرى لتحديد المواقع

الصف الثاني الابتدائي

يكتسب الطالب المهارات نفسها والمخرجات التي في الصف الأول مع الزيادة الطفيفة عليها، حيث يتطلب النجاح في الصف الثاني أن يكون الأطفال متعلمين وأكثر استقلالية عما كانوا عليه في الصف الأول وإجادة المخرجات التالية:

المهارات الاجتماعية:

- احترام الآخرين وحقوقهم

- اتباع قواعد الفصل والروتين

- تقبل تحمل المسؤولية عن السلوك

- استخدام المواد بشكل مناسب ولائق

- التركيز للدراسة خلال فترة زمنية

المهارات اللغوية:

- إظهار الاهتمام بالأنشطة المتعلقة بالقراءة

- الاستماع باهتمام للقصص وغيرها من النصوص، القراءة بصوت عال

- القدرة على تحديد الفكرة الرئيسة والشخصيات الرئيسة ووضع الأحداث في التسلسل للقصص

- قراءة بعض الكلمات المركبة

- إعادة الأفكار المركزية لاختيار القراءة

- كتابة الاسم الأخير بدقة

- التعرف على أساسيات الطباعة، بما فيها علامات الترقيم وفقرات القطع

- كتابة قصص بسيطة تشمل بداية ومتنا ونهاية

- تحديد الكلمات في قاموس الصور

- تطبيق طرق الهجاء التقليدية في الكلمات الشائعة

- إدراك مفاهيم المرادفات والمتضادات

المهارات الحسابية:

- الأرقام والعمليات وحل المشكلات

- التعداد حسب 1 ثانية و 2 و 5 و 10

- كتابة الأرقام من 0 إلى 100

- معرفة حقائق الجمع والطرح إلى 50

- جمع وطرح الأرقام المكونة من رقمين إلى 99

- تحديد الكل والنصف والثلث والربع

علوم:

- وصف وتصنيف الكائنات والمقارنة بينها بحسب خصائصها

- إدراك الحالات المختلفة للمادة بما فيها الصلبة والسائلة والغازية

- معرفة أن الأشياء مصنوعة من قطع دقيقة بكميات وأشكال مختلفة

- اكتساب المفاهيم الأساسية للطاقة

- معرفة الاحتياجات الأساسية لجميع الكائنات الحية

- تمييز وملاحظة خصائص وسلوك الكائنات الحية وغير الحية

أخرى:

- الإنصات للمعنى في المناقشات والمحادثات والمشاركة فيها

- اتباع الاتجاهات التي تنطوي على سلسلة من الإجراءات

- التعبير عن أفكاره بوضوح بالوصف والإجابة عن الأسئلة وإعادة سرد القصص

- وصف العناصر والكائنات بحسب خصائصها

- استخدام «الأنا» بشكل صحيح

- القدرة على التحدث بجمل متكاملة

- ملاحظة أسلوب الحياة اليومية بحسب الأماكن والأوقات

- توسعة مفاهيم فئات التقويم والوقت

- القدرة على تمييز الاختلافات الثقافية والتقاليد

- تحديد القارات السبع ومعرفة خصائصها

- معرفة وسائل النقل المختلفة بحسب الغرض، سواء لنقل الأشخاص أو المنتجات أو الأفكار

الصف الثالث الابتدائي

يبدأ الطلاب في معرفة كيفية جمع المعلومات حول موضوع واحد من مجموعة متنوعة من المصادر وتلخيصها، كما يتوقع منهم اكتساب مهارات التحرير والمراجعة في كتاباتهم.

المهارات اللغوية:

- قراءة الخرافات والحكايات الشعبية من مختلف الثقافات وتحديد الرسالة، الدرس، أو الأخلاقية في القصص

- قراءة العلوم والدراسات الاجتماعية والتاريخ وتحديد الغرض والفكرة الرئيسة لهذه القطع

- الإجابة عن أسئلة، مثل من وماذا وأين ومتى ولماذا وكيف حول القصص باستخدام قواعد اللغة المناسبة

- وصف التفاصيل المستخدمة لدعم فكرة ما

- جمع حقائق حول موضوع ما

- الكتابة عن حدث يشتمل على بداية ومتن ونهاية

المهارات الحسابية:

- جمع وطرح أرقام تصل إلى 100 وحل مسائل بخطوتين

- جمع وطرح أرقام تصل إلى 20 باستخدام استراتيجيات الرياضيات الذهنية

- فهم العشرات والمئات والبدء في جمع وطرح الأرقام المكونة من ثلاثة أرقام

- قراءة وكتابة أرقام تصل إلى 1000

- تقدير الأطوال باستخدام البوصة والقدم والسنتيمترات

- حل المسائل باستخدام القيم المالية، مثل معرفة أن الريال يساوي 100 هللة

- تقسيم الدوائر والمربعات والمستطيلات إلى أجزاء متساوية (نصفي، ثلثي، أرباع)

- استخدام المعلومات من الرسم البياني الشريطي لحل المسائل

الرابع والخامس:

بعد تعرف الطالب في الصف الثالث على الكسور والضرب والقسمة، وحساب مساحة الأشكال في الصف الرابع، أصبح مستعدا للتعامل مع مجالات ومهارات أكثر تحديا

المهارات اللغوية:

- تنظيم المعلومات والأفكار بشكل أكثر

فعالية ودعم ملاحظاتهم بالحقائق والتفاصيل

- قراءة عدد من أنواع القصص ووصف الأحداث والشخصيات والدروس التي تعلموها

- الإجابة عن أسئلة حول مواد القراءة التي تغطي التاريخ والدراسات الاجتماعية والعلوم

- استخراج أجوبة ومعلومات من الرسوم التوضيحية والخرائط والرسوم البيانية

- إعداد عرض تقديمي باستخدام الحقائق والتفاصيل والمفردات الخاصة

- المشاركة في المناقشات بالاستماع ومشاركة الآراء والبناء على أفكار الآخرين وطرح الأسئلة

- جمع المعلومات من مصادر عبر الانترنت، بالإضافة إلى الكتب والمقالات لكتابة أوراق بحثية

- تدوين الملاحظات وتنظيم الحقائق وإنشاء تقارير شفوية وكتابية

- استخدم الحوار والكلمة الوصفية في القصص لإظهار الحياة الداخلية للشخصية

المهارات الحسابية:

- القدرة على شرح ماهية الضرب والقسمة

- معرفة جدول الضرب حتى جدول 12 ومضاعفة الأرقام بالرقم 10

- تطبيق الجمع والطرح والضرب والقسمة لحل المسائل ذات الخطوات المتعددة

- فهم الكسور ووضعها على خط الأعداد والمقارنة بينها (مثل معرفة أن 2/3 أكبر من 3/5)

- التعبير عن الأعداد الصحيحة ككسور والتعرف على الأعداد الكاملة من الكسور(مثل معرفة أن 4/1 هو نفسه 4)

- قياس الأوزان والأحجام

- قراءة المخططات والرسوم البيانية وإظهار البيانات كرسم بياني أو مخطط

- مقارنة الكسور بواسطة البسط والمقام وإنشاء كسور متساوية مثل 1/2 و 2/4

- إجراء عمليات حسابية بدائية على الكسور

المرحلة المتوسطة

تبدأ بعض الدول المرحلة المتوسطة من الصف السادس وبعضها من الصف السابع، وتعد مرحلة انتقالية في عدد من المناطق التعليمية نظرا لتحسن مهاراتهم التعليمية

المهارات اللغوية:

- تطور المهارات البحثية في جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وتقديمها

- قراءة مجموعة متنوعة من النصوص ومناقشة محتواها

- تعزيز المفردات بقراءة نصوص أكثر صعوبة وكتابة ملخصات

المهارات الحسابية:

- التعامل مع الكسور العشرية حتى منزلة المئات وإجراء العمليات الحسابية، مثل الجمع والطرح والضرب، وطرحها وضربها

- مضاعفة وتقسيم الأرقام متعددة الأرقام

- معرفة مفاهيم حسابية أكثر تجريدا وتعقيدا، مثل المعدلات والنسب

- استخدام الرسوم البيانية والجداول لحل المسائل التي تنطوي على الأرقام الموجبة والسالبة

- معرفة الهندسة والعلاقات التناسبية وتطبيقها في العالم الحقيقي، كمعرفة ارتفاع الشجرة بقياس طول ظلها

المرحلة الثانوية

تعد المرحلة المصيرية للطالب، كونها تعده إما لدخول الجامعة أو الانخراط مباشرة في سوق العمل، بحيث يتخرج الطالب حاملا كل المهارات والقدرات الأساسية والمتوقعة لمرحلة ما بعد المدرسة.

المهارات الاجتماعية:

- اكتساب المسؤولية المدنية وإظهار نموذج مواطنة

- معرفة القضايا المهمة والمعقدة وتحليلها وتقييمها

- الالتزام بالقواعد والقوانين والآداب

- القدرة على وضع استراتيجيات جيدة لحل المشكلات

- تعزيز شخصية الطالب واستقلاليته استعدادا لدخول الجامعة

- تطور مهارات التفكير الناقد

- العمل كأعضاء منتجين في فرق متنوعة بالمبادرة والالتزام والتعاون

المهارات اللغوية:

- التمكن التام من المهارات الأساسية في القراءة والكتابة

- إمكانية تذكر واسترجاع المعلومات السابقة

- فهم واستيعاب المعلومات الجديدة بشكل أسرع

- توظيف واستخدام المعلومات الجديدة المكتسبة

- القدرة على تقديم آراء وتقييم المعلومات المقدمة بناء على معلومات سابقة

- كتابة أوراق بحثية باستخدام مصادر متعددة والاقتباس والربط بين المعلومات

- تقديم عروض شفهية فعالية

- تعلم أساسيات لغة أجنبية واستخدامها تحدثا وكتابة

المهارات التقنية:

- التأقلم على بيئة التعلم الالكترونية

- البحث عن معلومات ومعالجتها وعرضها باستخدام التكنولوجيا

- فهم تأثير التكنولوجيا والإعلام الرقمي على الحياة الواقعية

- إتقان استخدام جهاز الكمبيوتر والبرامج الأساسية