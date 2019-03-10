حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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يستمر نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الافقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الاجزاء الداخلية منها والساحلية . وكذلك على الاجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية ، الرياض تمتد الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية . وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير ، جازان والباحة .





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