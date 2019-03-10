السعودية اليوم / سقوط قتلى بهجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في جنوب شرق النيجر



نيامي 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

سقط عدد من القتلى، بينهم عناصر من الشرطة، في هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في جنوب شرق النيجر اليوم، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

و أكد أحد النواب من مدينة ديفا أن "هناك قتلى بينهم عناصر من الشرطة ومصابون أيضًا في هذا الاعتداء الذي نفذه عناصر من بوكو حرام في منطقة غيسكيرو".

و يعد هذا الهجوم الثاني في أقل من شهر ل"بوكو حرام" ضد مركز عسكري بعيد عن منطقة بحيرة تشاد الممتدة على الحدود بين النيجر و نيجيريا و تشاد.

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