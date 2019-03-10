السعودية اليوم / حرس السواحل التركي ينقذ 11 مهاجرًا في بحر إيجه



أنقرة 02 رجب 1440 هـ الموافق 09 مارس 2019 م واس

تمكن حرس السواحل التركي، اليوم ، من إنقاذ 11 مهاجرًا بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل ولاية أيدن المطلة على بحر إيجه.

و أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن فرق حرس السواحل التركي، رصدت قاربًا خلال قيامها بدورية قبالة منطقة ديديم في أيدن، موضحة أن الفرق التركية أنقذت 11 مهاجرًا بينهم أطفال.

و أضافت أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون العبور إلى بلدان أخرى بطريقة قانونية، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى إدارة الهجرة.

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