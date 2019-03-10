شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يرعى إعلان خطة استكمال مشاريع أساسية في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، حفل الإعلان عن خطة استكمال المشاريع الأساسية لمنطقة عسير، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي.

وسيعلن الوزراء خطة استكمال مشاريع منطقة عسير الأساسية، حيث تشكل المشاريع نقلة مهمة، ظل يتطلع إليها أبناء وبنات المنطقة منذ فترة طويلة، وتتنوع المشاريع بين صحية، وبلدية، ونقل.

ومن شأن هذه المشاريع أن توسع من نطاق البنية التحتية والخدمات التي تحتاجها المنطقة، وتضاف إلى مشاريع أخرى تم تنفيذها أو قيد التنفيذ حالياً، كما أن هذه المشاريع تعد رافدا مهما وبنية أساسية لإستراتيجية تطوير عسير التي يجري إعدادها حاليا.