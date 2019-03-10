شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سقف منزل يحتجز عاملا بـ «كندرة جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدى انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في حي الكندرة بمحافظة جدة، إلى احتجاز شخص. وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر» أمس (السبت) أن الفرق باشرت الحادثة، ونتج عن الانهيار احتجاز شخص، تم إخراجه وهو بصحة جيدة.

أدى انهيار جزئي لسقف غرفة بمنزل شعبي في حي الكندرة بمحافظة جدة، إلى احتجاز شخص. وأوضح الدفاع المدني عبر «تويتر» أمس (السبت) أن الفرق باشرت الحادثة، ونتج عن الانهيار احتجاز شخص، تم إخراجه وهو بصحة جيدة.

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