شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «عالم الأفلام» في عروس المصايف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

كشفت مصادر لـ«الخليج 365» اعتماد الهيئة العامة للترفيه الحدث الأكبر في الطائف «فعالية عالم الأفلام»، ومنحت ترخيص تنفيذها لإحدى المؤسسات الخاصة، على أن تقام الفعالية في الفترة من 15-28 رجب الجاري.

وبينت المصادر أن تصميم الفعالية لأول مرة في عروس المصايف سيكون كتصميم المهرجانات السينمائية من ديكور وأجواء، تحتوي على 5 أقسام، وهي: ترفيه الأكشن، وترفيه الرعب، والترفيه الاجتماعي والموسيقي، وقسمي الأطفال والكوميديا، في حين سيكون موقع الفعالية في السيل الصغير بجوار محطة ساسكو، فيما تم تحديد وقت الفعالية من 4 مساءً حتى 12 صباحاً.

وشددت الهيئة العامة للترفيه على منظم الفعالية بالالتزام بالوقت والتاريخ والوقت المحدد للفعالية، وعدم المساس بالثوابت الدينية أو الاجتماعية أو الوطنية، وعدم الإساءة للأشخاص أو الهيئات أو مخالفة القيم أو الأخلاق، والالتزام بالتنسيق والمتابعة مع ممثلي الجهات الأمنية المختصة، والالتزام بضوابط السلوك العام وعرضها للجمهور عند مداخل الفعالية، كما حددت الضوابط المتعلقة بالفعالية من الالتزام والعمل بالضوابط لتشغيل المنظمين والعارضين والمتطوعين، وتخصيص مداخل وأماكن مخصصة للأفراد وأخرى للعائلات، وأيضا الالتزام بشروط الأمن والسلامة، والحصول على تصريح مزاولة النشاط من المديرية العامة للدفاع المدني.