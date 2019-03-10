شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: تعبئة الصهاريج من أشياب الرحيلي.. وزيادة الضخ وراء إغلاق محطة الفيصلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

كشف مصدر مسؤول في شركة المياه الوطنية، بدء نقل تعبئة صهاريج المياه إلى أشياب الرحيلي شمال جدة، بعد أن حققت إنجازا في إيصال الشبكة لكثير من الأحياء والمخططات السكنية في المحافظة، ما ساعد على زيادة الضخ من قبل مؤسسة العامة لتحلية المياه من خلال محطاتها في جدة والشعيبة.

وأكد المصدر أن الطلبات ستكون عبر الاتصال بالشركة ولا يحتاج الحضور للأشياب، منوها إلى أن إغلاق محطة تعبئة الصهاريج في الفيصلية ليس لوجود أي خلل، بل لأن مياهها تم ضخها بالشبكات وتحسنت في أحياء كثيرة بمعدلات الضخ، مضيفا «نحن في الاتجاه الصحيح لخدمة المواطنين بأن تصلهم المياه عبر الشبكة وليس بالوايتات».

وأشار إلى أن الشركة حققت إنجازا في تخفيض الطلبات على الوايتات، بعد أن غطت نحو 60% من أحياء ومخططات جدة بشبكات المياه، وأن الفترة القادمة ستجعل صهاريج المياه من الماضي، وستكون فقط للحالات الطارئة، وستسهم هذه الخطوة في نقلة نوعية لانسيابية حركة السير.

في حين طالب عدد من المواطنين شركة المياه الوطنية بأن يكون تحويل تعبئة الصهاريج من أشياب الرحيلي بدلا من الفيصلية على مراحل، حتى لا يكون هناك تأخير في تلبية طلب الوايت.