شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: مخالفون يحولون مستودعاً مخزناً لبقايا اللحوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)ضبطت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، بالتعاون مع بلدية أحد، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، موقعاً مخالفاً في نطاق بلدية أحد، تم تحويله إلى مستودع لتخزين وحفظ اللحوم والأجزاء المستفادة من الذبائح مجهولة المصدر.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق محمد الشتا، أن الموقع يقوم بتجهيز اللحوم عن طريق تجميعها وتخزينها، وإضافة مادة الفحم بالموقع لإخفاء الروائح الكريهة، وتبين افتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية، وقدرت الكمية المضبوطة بـ1825 كيلوغراماً من اللحوم، والأجزاء المستفادة منها المجهولة المصدر جرى إتلافها.
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