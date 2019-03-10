شكرا لقرائتكم خبر عن 3.000 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في الصومال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة، لبنان، كسمايو - جوبالاند)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3.000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنًا، للمتضررين من الفيضانات في مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18.000 فرد. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

وفي اليمن، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الجمعة)، المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة عوض مبارك سعد ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري وفريق إعلامي إيطالي.

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وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوى ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة.

وأشاد مدير عام مكتب الصحة بمحافظة المهرة بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى وللمهرة عمومًا، مقدما شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وشعب المملكة على وقوفهم مع اليمن في محنته الإنسانية الراهنة.

وقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو غرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان، وذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.