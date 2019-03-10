الضبيعي أميناً مساعداً في «التعاون الإسلامي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي مرشح المملكة العربية

أدى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي مرشح المملكة العربية السعودية السفير يوسف بن محمد الضبيعي، القسم أمام وزراء خارجية دول المنظمة، وذلك خلال اجتماعهم الوزاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي أخيراً. وسبق لمجلس وزراء الخارجية لدول المنظمة، في دورته الخامسة والأربعين في بنغلاديش، أن انتخب السفير الضبيعي أميناً عاماً مساعداً للشؤون السياسية. وعمل الضبيعي في وزارة الخارجية السعودية في مواقع عدة، بدأها منذ عام 1998، ثم ملحقا حتى وصل إلى وزير مفوض، كما عمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت خلال الفترة 1993 إلى 2005، وانتقل بعدها إلى وكالة الوزارة للعلاقات الاقتصادية، ثم وكالة الوزارة للعلاقات المتعددة الأطراف، ومنها إلى الإدارة العامة للشؤون الإسلامية التي أصبح مديراً عاماً لها لاحقا، كما سبق له أن مثل السعودية في كثير من المشاركات الخارجية.

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