شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 12 مليون خدمة.. ومليون جلسة خلال 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكثر من 12 مليون خدمة، قدمتها وزارة العدل منذ بداية العام الهجري الحالي حتى نهاية جمادى الآخرة، للمستفيدين منها في ما يتعلق بخدمات قطاع القضاء (العام، الجزائي، التجاري، العمالي، والأحوال الشخصية)، وكذلك خدمات محاكم التنفيذ، وخدمات للتوثيق تحولت رقمية خلال العام الحالي.

وأوضح تقرير إحصائي أعلنته الوزارة أمس (السبت) أن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من مليون جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 291 ألف جلسة قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ282 ألف جلسة قضائية خلال العام الحالي، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ150 ألف جلسة.

وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 411 ألف حكم خلال العام الحالي، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 100 ألف حكم خلال العام الحالي.

وبينت الوزارة أنه تمت 99.9% من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي؛ إذ أصبح استخدامه يتمحور حول الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة.

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ولفتت إلى أن محاكم التنفيذ استقبلت 450 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال، وأصدرت أكثر من 713 ألف قرار تنفيذي، واتخذت أكثر من 1.6 مليون إجراء تنفيذي.

وفي ما يخص التوثيق؛ بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال العام الحالي أكثر من 1.8 مليون عملية، منها نحو مليون وكالة وإقرار، و570 ألف عملية توثيق لعقارات، بالإضافة إلى أن عمليات فسخ الوكالات سجلت ارتفاعاً بعد تمكين المستفيدين من فسخها إلكترونياً إذ تم فسخ نحو 200 ألف وكالة.

وزار بوابة الوزارة الإلكترونية خلال الأشهر الأولى من العام الحالي قرابة الـ6 ملايين مستفيد، حيث استخدموا نحو 90 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

ومن أبرز خدمات بوابة الوزارة: صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الإفراغ العقاري «الذي يختصر 70% من الإجراءات»، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.

وتضم الخدمات الإلكترونية أيضاً إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضايا التجارية والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقديم على الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.