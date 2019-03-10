شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملفات مهمة في لقاء وزير الصحة بندوة الشورى.. الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

يستعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الإثنين بعد القادم (11 رجب)، «مستقبل الخدمات الصحية بالسعودية في ضوء رؤية المملكة 2030»، خلال ندوة تنظمها اللجنة الصحية في مجلس الشورى، بحضور رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، بمقر المجلس بالرياض.

وتتناول الندوة أسئلة مهمة، أبرزها 6 ملفات تتضمن وضع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستقبل القريب، ماذا سيتم بخصوص التأمين الصحي على المواطنين، ماذا سيتم بخصوص بطالة أطباء الأسنان، هل ستصبح المستشفيات الحكومية مستشفيات خاصة، هل سترفع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رسومها، هل ستتحول مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مستشفى خاص.

وتستهدف الندوة استشراف التحول المستقبلي للخدمات الصحية في السعودية وبرامجها التنموية المختلفة، وتبني التقنيات العالمية الحديثة في الخدمات الصحية وتنسيق جهود الجهات الصحية المختلفة وتوحيدها لتحقيق أهداف التنمية الصحية المأمولة، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة واهتمامها بالتنمية الصحية في المملكة إذ تسهم الندوة في تنسيق الجهود وتبادل الآراء ودعمها بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة وصولا لهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. ويتضمن برنامج الندوة التي يديرها رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي، مجموعة من المحاضرات وهي الدور المستقبلي لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي يلقيها الدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تحقيق أهداف الصحة العامة في السعودية يلقيها الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، دور كليات الطب والمستشفيات الجامعية في الخدمات الصحية يلقيها البروفيسور محمود شاهين الأحول عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ورئيس لجنة عمداء كليات الطب بالمملكة، مستقبل التعليم في كليات الطب، نظرة على كفايات منهج كليات الطب بالمملكة يلقيها البروفيسور خالد علي فودة عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود، التحول الصحي في رؤية المملكة 2030 يلقيها الدكتور خالد الشيباني وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول، القطاع الصحي الخاص في ضوء رؤية المملكة 2030 يلقيها الدكتور مازن بن سليمان فقيه الرئيس التنفيذي لمجموعة فقيه الطبية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ودورها في تنمية القوى العاملة الصحية يلقيها البروفيسور أيمن عبده الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، دور المجلس الصحي السعودي في تحول القطاع الصحي يلقيها البروفيسور نهار العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، مستقبل التأمين الطبي الخاص في السعودية يلقيها الدكتور شباب الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني.