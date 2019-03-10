شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات وأجنحة داخلية للمرضى النفسيين في المستشفيات العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة بصدد استحداث وفتح عيادات وأجنحة داخلية لتنويم مرضى الصحة النفسية في المستشفيات العامة، لاسيما مع ارتفاع عدد المراجعين لمستشفيات الصحة النفسية.

وشهدت المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية تطورا في مبانيها، وانتقلت إلى مبان حديثة تتماشى مع المعايير الموجودة في الخدمات الطبية والتخصصات الطبية الأخرى.

من جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن التشغيل الفعلي لمستشفي المدينة المنورة التخصصي في شهر شوال القادم ويسبق ذلك افتتاح قسم الطوارئ للمستشفى قبل شهر رمضان المبارك حيث يجري العمل على إنهاء الترتيبات الأخيرة للتشغيل النهائي للمستشفى بالتعاون مع المؤسسات العالمية في هذا الميدان.

ويقع المستشفى على مساحة إجمالية بحوالى 350 ألف متر مربع، ويتسع لـ300 سرير، إضافة إلى عدد من المباني المختلفة الأخرى المرتبطة في المشروع من إسكان وخدمات مساندة.