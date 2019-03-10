شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للغبار.. و«الصحة» تحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أثارت الرياح النشطة أمس (السبت) الأتربة والغبار على محافظة جدة منذ ساعات الصباح الأولى وأدت إلى تدني الرؤية الأفقية، إذ تأثرت منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الداخلية منهما والساحلية بهذه الرياح النشطة، التي امتد تأثيرها إلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، ونجران. وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن نشاط الرياح السطحية الشمالية الشرقية سيستمر اليوم (الأحد)، خلال النهار مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، والرياض، وتمتد إلى منطقة نجران، وأجزاء من المنطقة الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وستكون السماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان، والباحة.

من جانبها، حذرت وزارة الصحة من التعرض إلى موجة الغبار التي تتعرض لها بعض المناطق، داعية مرضى الربو خاصة إلى الالتزام بقواعد السلامة، وبينت أن ذرات الغبار تعمل على تهييج الجهاز التنفسي مما يتسبب في حساسية الأنف.