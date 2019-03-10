شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 160 مفتشة يرصدن المخالفات البيئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقطبت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 160 موظفة ضمن برنامج التفتيش والالتزام البيئي، جرى توزيعهن على مختلف فروع الهيئة بمناطق المملكة، ويعملن في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتفتيش البيئي منذ بدء استقطاب الكوادر النسائية للعمل في الهيئة من خلال موافقة المقام السامي على مشروع 200 مفتش ومفتشة أوائل العام الماضي 2018.

وبدأت المفتشات البيئيات أولى جولاتهن التفتيشية خلال موسم حج 1439، إذ نفذن جولات تفتيشية على المنشآت الصناعية النسائية لرصد المخالفات، والتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات البيئية، والارتقاء بمستوى امتثال الجهات العامة والمعنية بالنظام العام للبيئة والمقاييس والمعايير البيئية الصادرة عن الهيئة، بما يدعم جهود الهيئة في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويسهم في تخفيض التكلفة السنوية للتدهور البيئي في المملكة، وحماية الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة.

ولقي برنامج التفتيش البيئي أولوية قصوى من حيث إتاحة فرص التوظيف والتدريب للكوادر النسائية، وذلك لارتباط التفتيش بمهمات الهيئة الأساسية من سلامة وأمن المجتمع والبيئة، إذ تم استقطاب سيدات من الكوادر الوطنية من حملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات العلمية، وتم توزيعهن على فروع الهيئة بالمناطق كافة.

كما قامت الهيئة بابتعاث عدد من المفتشات ضمن برنامج الابتعاث الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك ضمن خطة التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود، والمساهمة بمخرجات تواكب التطلعات، ورفع مستوى أداء الهيئة​.