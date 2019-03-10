شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن 3 مشاريع لتحسين مداخل الدمام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

يدشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ بالدمام، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 426 مليون ريال.

ووصف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، المشاريع التي سيتم تدشينها بالحيوية كونها تعد مداخل رئيسة في الدمام، بأن سيكون لها الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة وستساهم في انسيابية الحركة المروية، وفك الاختناقات المرورية، وكذلك في تحسين مداخل المدن في حاضرة الدمام. وثمن تعاون مرور المنطقة مع مشاريع الأمانة، ومشاركتهم في تسهيل الحركة المرورية أثناء تنفيذها من خلال وضع التحويلات المرورية، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة ساهمت في شكل كبير في إنجازها. مؤكدًا أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات الخدمية فيما يخدم أهالي المنطقة الشرقية، من خلال العمل كفريق واحد.