شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: 87 بحثاً و6 أوراق عمل تدشن مؤتمر التربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

يفتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز غداً، فعاليات المؤتمر الدولي للتربية المقام تحت شعار «التربية... آفاق مستقبلية» بمشاركة 93 باحثاً ومتخصصاً في قطاع التعليم من داخل وخارج المملكة على المسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية.

وأوضح مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن تنظيم المؤتمر يأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة لهذا القطاع ودفعه نحو آفاق جديدة تواكب تحديات العالم وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل وتلبية الحاجات البشرية، إضافة إلى مواكبة رؤية 2030 لبناء مجتمع معرفي منافس عالمياً.

وأكد أن تنظيم المؤتمر في دروته الثانية يأتي رغبة من جامعة الباحة في المساهمة في تطوير الأداء بكلية التربية بما يحقق أهدافها والارتقاء بمستوى مخرجاتها، إضافة إلى ضرورة وحتمية الإعداد المميز للمعلمين في العصر الحالي، وتحسين الأداء التعليمي ومعرفة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية المختلفة ووضع التصورات اللازمة لمواجهتها وإيجاد التفاعل الإيجابي بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المشتركة فيما بينها. مضيفاً أن الفعاليات ستستمر على مدى يومي الإثنين والثلاثاء بمشاركة 93 متحدثاً و87 بحثاً و6 أوراق علمية في جلسات رئيسية عدة على مسرح المدينة الجامعية ومسرح كلية العلوم وقاعة التدريب بكلية إدارة الأعمال بالمدينة الجامعية.