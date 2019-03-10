بوابة حساب المواطن.. إيداع الدفعة الـ16 في حسابات المستفيدين.. رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن

بوابة حساب المواطن، من المعروف أن يوم عشرة من كل شهر هو موعد إيداع مبالغ حساب المواطن، فقد بدأ بالفعل اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2019 إيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين من البرنامج الدفعة السادسة عشر، ويستمر الدفع حتى نهاية يوم الأحد، وجدير ذكره أنه يتم صرف الدعم علي أساس منتظم في اليوم العاشر من كل شهر تقويمي، أو في اليوم السابق إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع، لنتعرف أكثر من خلال هذا المقال عن رابط التسجيل.

حساب المواطن

يذكر أن التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، متاح حتي الآن، وإذا قمت بالتسجيل الآن فيمكنك الاستفادة من الدفعة التالية من الدعم لشهر ابريل وذلك عبر الدخول لرابط بوابة حساب المواطن، ولكن قبل التسجيل يجب توافر شروط الأهلية للحصول على الدعم النقدي بسهولة، لنتعرف على شروط الأهلية أدناه.

شروط الأهلية للتسجيل في حساب المواطن

للتسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي يجب توافر الشروط الأتية:-