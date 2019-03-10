شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية 17 موظفا في بلدية الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني قرارات ترقية عدد من الموظفين في بلدية محافظة الخفجي للمراتب التي تلي مراتبهم مباشرة، بعد أن أكملوا المدة النظامية للمرتبة، وقد شملت تلك القرارات (17) موظفا من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة العاشرة.

وأوضح الحميداني أن الترقيات جاءت على النحو التالي: في المرتبة العاشرة: محمد بن جابر الحربي، وحمود بن عيد الشمري، ومحمود بن سلطان الحمادي. وفي المرتبة التاسعة: مبارك بن محمد الدوسري، وصغير بن سالم العنزي، ومحمد بن عبدالله الشريف. وفي المرتبة السابعة: فهد بن سالم المويزري، وشلاش بن عماش الشمري، وأحمد بن عواد الشمري. وفي المرتبة السادسة: عبدالله بن عبدالرحمن الفرشان، وطلال بن سعيد القحطاني، والقانوس بن راجح السبيعي، وحمدان بن حمد الشمري، وصالح بن خليف الشمري، وعبدالله ضامن الشراري. وفي المرتبة الخامسة: صالح بن محيميد الشمري، ومرزوق بن ثواب العتيبي. وفي المرتبة الرابعة منيف بن محمد الماجدي.

وقدم الحميداني تهنئته لمَنْ تمت ترقيتهم من الموظفين حاثاً إياهم ببذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة وطنهم من خلال أداء المهام المناطة لهم على أكمل وجه، مضيفا إن هذه الترقيات تأتي دعماً لحاجة العمل وتحفيزاً للموظفين على الإنجاز وتمكينهم من الارتقاء في السلم الوظيفي بما يعود بالنفع والفائدة على المشاريع والخدمات والبرامج، التي تقدمها البلدية، لمحافظة الخفجي والمراكز التابعة لها.