شكرا لقرائتكم خبر عن 270 طن أغذية من مركز الملك سلمان لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 3,000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنا للمتضررين من الفيضانات فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18 ألف فرد.

وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.