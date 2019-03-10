شكرا لقرائتكم خبر عن 270 طن أغذية من مركز الملك سلمان لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
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