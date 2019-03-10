شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متعاف يشاركون في مخيم الربيع السادس والان نبدء بالتفاصيل

شارك أكثر من 300 متعافٍ من الإدمان من داخل المملكة ودول الخليج في ختام فعاليات المخيم الربيعي السادس الذي نظمه مركز الرعاية المستمرة بمجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام مؤخرا في عريعرة تحت رعاية مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، وحضور المشرف العام على المجمع، ومدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد أيمن العزاوي، ومدير إدارة الأمن الوقائي، ورئيس مركز عريعرة، والمدير التنفيذي لجمعية «تعافي»، ومدير مركز التوجية المستمر بالأمن العام، وعدد من منسوبي المجمع.

وأكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام د. محمد الزهراني أن المخيم الذي يقام سنويا ويستمر 3 أشهر اشتمل على العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية المفيدة للمتعافين، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث يقام المخيم بسواعد المتعافين في مركز الرعاية المستمرة في مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام ويهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين المتعافين .