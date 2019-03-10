شكرا لقرائتكم خبر عن 300 متعاف يشاركون في مخيم الربيع السادس والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المشرف العام على مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام د. محمد الزهراني أن المخيم الذي يقام سنويا ويستمر 3 أشهر اشتمل على العديد من البرامج العلاجية والتأهيلية المفيدة للمتعافين، إضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة، حيث يقام المخيم بسواعد المتعافين في مركز الرعاية المستمرة في مجمع الأمل والصحة النفسية بالدمام ويهدف إلى توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين المتعافين .
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