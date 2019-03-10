شكرا لقرائتكم خبر عن «الموانئ» تكرم متقاعدي ميناء الدمام والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن رئيس الهيئة العامة للموانئ د. نبيل العامودي، رعى مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، م. وليد الفارس حفل تكريم المتقاعدين لعام 1440هـ من منسوبي الميناء مؤخرا والبالغ عددهم «19» موظفا، وذلك في المركز الاجتماعي بالحي السكني بالميناء.

وقدم الفارس كلمة شكر فيها المتقاعدين المكرمين؛ لما قدموه خلال فترة عملهم السابقة وتمنى لهم النجاح في حياتهم المستقبلية.

بعدها ألقى عصام الفضلي كلمة المتقاعدين قدم فيها شكره للهيئة العامة للموانئ ولإدارة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال سنوات عملهم في الميناء، بعد ذلك تم تكريم المتقاعدين، حيث قدمت لهم شهادات التقدير وهدايا تذكارية بهذه المناسبة، وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور الجماعية والتذكارية وتناول وجبة الغداء.

أسماء المتقاعدين المكرمين هم: محمد الفرج وعلي الشويخات وعادل المطيري وعبدالمنعم الغنيم وأمير الشاوي وحمد الدوسري وحسن العماري وعادل الدوسري وناصر المزيد وفريد الدوسري وسلمان النونة ومحمد العلي وزامل الصغير ومبارك الدوسري وعبدالرحمن الدوسري وفايز آل حسين وعصام الفضيلي وسالم هزازي ويوسف الحر.