اخبار السعوديه

الفيفي مراقبا عاما في بلدية الدمام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفي مراقبا عاما في بلدية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى فايز بن يحيى الفيفي التهاني بمناسبة تكليفه مهام إدارة الخدمات في بلدية وسط الدمام، وسيتولى الفيفي الإشراف على إدارات النظافة والأسواق والرقابة العامة والزراعة في بلدية وسط الدمام.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيفي مراقبا عاما في بلدية الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى