شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفي مراقبا عاما في بلدية الدمام والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى فايز بن يحيى الفيفي التهاني بمناسبة تكليفه مهام إدارة الخدمات في بلدية وسط الدمام، وسيتولى الفيفي الإشراف على إدارات النظافة والأسواق والرقابة العامة والزراعة في بلدية وسط الدمام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيفي مراقبا عاما في بلدية الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.