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الشهراني مديرا لمدني بقيق

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أصدر مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو قرارا بتعيين العقيد سعيد الشهراني مديرا لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق.. تهانينا.. مبروك.
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