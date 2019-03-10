شكرا لقرائتكم خبر عن الشهراني مديرا لمدني بقيق والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو قرارا بتعيين العقيد سعيد الشهراني مديرا لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بقيق.. تهانينا.. مبروك.



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