شكرا لقرائتكم خبر عن 60 متطوعا ومتطوعة يزينون حديقة العائلات في صفوى والان نبدء بالتفاصيل
وقام الفريق بترميم الحديقة بالكامل من صبغ أسوار الحديقة، بالإضافة إلى تجميل الحديقة بالرسم على جدارياتها، والرسومات الأرضية، كما تمت زراعة الورود والشتلات وصيانة منطقة الألعاب لتكون أكثر جاذبية وأمانا للصغار.
وأضاف الفريق لمساته الفنية بترميم الكراسي والرسم عليها، وصيانة مظلات الحديقة وإضافة لمسات جمالية للحديقة بشكل عام.
وشكلت المبادرة تحديا كبيرا للفريق، الذي أراد إتمامها في 24 ساعة عمل فقط.
وقدمت رئيس مبادرة منارات مشرقة ولاية آل فريد شكرها إلى بلدية صفوى، وعلى رأسهم رئيس البلدية م. نايف القحطاني على جهودهم في إنجاح المبادرة.
كما قدمت آل فريد شكرها لجميع متطوعي الفريق على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح المبادرة.
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