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60 متطوعا ومتطوعة يزينون حديقة العائلات في صفوى

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نفذ فريق منارات مشرقة مؤخرا مبادرة صيانة حديقة العائلات (الثانية) ببلدة صفوى، بمشاركة 60 متطوعا ومتطوعة من جميع مناطق القطيف، تعاونوا واجتهدوا ليتركوا بصمة لا تنسى لرواد الحديقة.

وقام الفريق بترميم الحديقة بالكامل من صبغ أسوار الحديقة، بالإضافة إلى تجميل الحديقة بالرسم على جدارياتها، والرسومات الأرضية، كما تمت زراعة الورود والشتلات وصيانة منطقة الألعاب لتكون أكثر جاذبية وأمانا للصغار.

وأضاف الفريق لمساته الفنية بترميم الكراسي والرسم عليها، وصيانة مظلات الحديقة وإضافة لمسات جمالية للحديقة بشكل عام.

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وشكلت المبادرة تحديا كبيرا للفريق، الذي أراد إتمامها في 24 ساعة عمل فقط.

وقدمت رئيس مبادرة منارات مشرقة ولاية آل فريد شكرها إلى بلدية صفوى، وعلى رأسهم رئيس البلدية م. نايف القحطاني على جهودهم في إنجاح المبادرة.

كما قدمت آل فريد شكرها لجميع متطوعي الفريق على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاح المبادرة.


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