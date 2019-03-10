شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تبحث آلية دعم صغار مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل
وقدم الدكتور ياسين الرمضان شرحا كاملا لبرنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة لصغار مربي الماشية والفئة المستهدفة في عملية الدعم والتي شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة في إطلاق برنامج أنعام لتطوير ودعم صغار مربي الماشية تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتشجيع احترافية تربية المواشي وتحفيز مربي الماشية لتتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة من خلال صرف إعانة مالية وعينية بشكل مباشر للمستفيدين.
وتحدث المساعد بيطري محمد العباس عن الآلية التي تقوم بها الوزارة في تقديم الدعم عبر شرح تنفيذي للدخول للبوابة الإلكترونية وتقديم الطلب إلى أن تتم دراسة الطلب وإيداع مبلغ الدعم المالي في حساب المربي.
وفِي نهاية الورشة نوقشت الاستفسارات التي طرحها المربون مع مدير المكتب والمحاضرين.
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