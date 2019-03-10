شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلق اليوم 3 مشاريع لفك اختناقات المرور بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، ثلاثة مشاريع تنموية حيوية تساهم في انسيابية الحركة المرورية في حاضرة الدمام. حيث سيفتتح سموه مشروع نفق تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، ومشروع جسر الأمير نايف مع طريق الخليفة علي بن أبي طالب، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع ٢٨ بالدمام، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 426 مليون ريال.

أثر بالغ

وثمن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية تدشين تلك المشروعات الحيوية في مدينة الدمام، مشيرا إلى أهمية تلك المشروعات التي تعد مداخل رئيسة في الدمام، والتي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير المنطقة المحيطة لهذه المشاريع.

وأكد الجبير على أهمية هذه المشروعات أيضا ومدى مساهمتها في فك الاختناقات المرورية، وكذلك في تحسين مداخل المدن، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في كل مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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المشروعات الخدمية

منوها بالدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وحرصهما الدائم على متابعة المشروعات التنموية المهمة بالمنطقة والتي تخدم جميع الأهالي، معتبرا افتتاح سمو أمير الشرقية لهذه المشروعات أكبر دليل على حرص سموه -حفظه الله- على متابعة سير جميع المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذ في المنطقة، وكذلك دعم ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة في المنطقة.

تحويلات مرورية

كما قدم الجبير شكره وتقديره لمرور المنطقة الشرقية على جهودهم وتعاونهم الدائم في المشروعات التي تنفذها الأمانة، ومشاركتهم في تسهيل الحركة المرورية أثناء مدة تنفيذ هذه المشاريع من خلال وضع التحويلات المرورية، إضافة إلى تقديم تسهيلات كبيرة ساهمت بشكل كبير في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات الخدمية فيما يخدم أهالي المنطقة الشرقية من خلال العمل كفريق واحد.

كما أعرب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن بالغ شكره لكافة المواطنين والمقيمين على تعاونهم مع الأمانة، وقدم أيضا شكره للمجلس البلدي لحاضرة الدمام على تعاونهم مع الأمانة طوال مدة تنفيذ هذه المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية كبيرة في انسيابية الحركة المرورية بالمنطقة.