شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وإيوائية للسوريين بجبل لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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