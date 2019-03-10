اخبار السعوديه

مساعدات غذائية وإيوائية للسوريين بجبل لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وإيوائية للسوريين بجبل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو جرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساعدات غذائية وإيوائية للسوريين بجبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى