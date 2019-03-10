شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وإيوائية للسوريين بجبل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو جرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان.

وتأتي المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.