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وزير التعليم يلتقي وفدا قضائيا ماليزيا

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التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في مكتبه صباح أمس الأول، وفد القضاة الماليزيين الذين يزورون المملكة لحضور دورة تدريبية متخصصة.

وتناول اللقاء الإسهامات التي تقدمها جامعة الإمام في مجالات القضاء، والبحوث والدراسات في هذا الجانب وإمكانية الإفادة منها.

حضر اللقاء مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود.


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