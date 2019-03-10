حساب المواطن يعلن عن البدء في إيداع الدعم لهذه الفئة من المواطنين

بشرى سارة يكشف عنها الحساب الرسمي الخاص ببرنامج “حساب المواطن، على موقع التغريدات “تويتر” لكل مواطنة ومواطن سعودي” اليوم (الأحد)، وذلك حول بدء القائمين على البرنامج بإيداع مبالغ الدعم “الدفعة 16 ” والمخصصة عن شهر مارس 2019م ، وذلك للفئة من المواطنين المكتملة طلباتهم، ومؤكدين على أن عمليات إيداع المبالغ المالية سوف تستمر حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 \ 3 \ 2019م، واليوم نعرض أهم الأسئلة التي علق بها المواطنون ردا على تغريدة الحساب الرسمي حول دفعة شهر مارس، والإجابات التي علق بها الحساب الرسمي للبرنامج ردا عليهم .

برنامج حساب المواطن يعلن البدء في إيداع الدفعة 16

وفور الإعلان عن البدء في إيداع الدفعة 16، تساءل البعض عن سبب عدم وجود أي مبالغ في الحساب وكان رد البرنامج بأن عملية الإيداع سوف تستمر حتى نهاية يوم الأحد ، كما وردت أيضا بعض الأسئلة حول وجود نقص في مبالغ الدفعة ، وكان رد البرنامج طلب بعض البيانات الخاصة بالشاكي ، مثل : “رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، آخر 5 أرقام من الآيبان البنكي المسجل في البوابة “، ويتم ارسالها برسالة خاصة إلى البرنامج على تويتر حتى يمكن معرفة السبب و الرد عليه .

حساب المواطن يرد على أسئلة المواطنين

كما ورد أيضا سؤال حول سبب خصم مبلغ لكون الزوجة تملك سجل تجاري وعلى الرغم من اضافته على الموقع لكن الخصم مازال مستمرا حتى صرف هذه الدفعة من البرنامج ،كما علق مواطن آخر حول رغبته في اضافة مرفقات عقد الإيجار الخاص به و لكنه لا يستطيع لعدم وجود مرفقات و تظهر له جملة ” طلبك مكتمل “،وقد جاء رد البرنامج عليهم بطلب نفس البيانات السابقة و ارسالها من خلال رسالة خاصة حتى يتم معرفة السبب و الرد عليهم.

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كما سأل أحد المواطنين حول اذا كان هناك تحديث مطلوب، فجاء الرد عليه بأنه لا يكون هناك تحديث إلا في حالة حدوث أي تغيير في البيانات لدى المواطن و اذا لم يحدث فليس هناك طلب للتحديث.

كما تساءل مواطن حول كفية تسجيله في حساب المواطن بعد تسجيله في حافز، وقد جاء الرد عليه من البرنامج بأنه يجب عليه التوجه إلى البوابة عن طريق الخطوات الآتية وهي:

تسجيل دخول

تفاصيل الطلب

الإفصاح عن الدخل

الإفصاح عن دخل حافز

اختيار نوع الدخل “غير ذلك “

مصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” .

سوف نوالي تباعا جميع الأسئلة التي ترد إلى صفحة الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر و الإجابة عليها، علما بأن رقم مركز الإتصال هو ” 19912 ” .

حساب المواطن على تويتر