الاستعلام عن فواتير المياه برقم العداد من موقع شركة المياه الوطنية السعودية

نتابع معاكم متابعينا من داخل الأراضي الحجازية الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجهات الحكومية في السعودية، حيث اختارنا لكم خدمة الاستعلام عن فواتير المياه برقم العداد أو برقم الحساب أو برقم الاشتراك، التي توفرها شركة المياه الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تطالب الشركة جميع المستخدمين بسرعة معرفة قيمة الفاتورة الشهرية للاستهلاك لهذا الشهر مع سرعة دفع قيمتها قبل أن تقوم بقطع الخدمة عن المنزل، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط بوابة حياك لفواتير الماء، من اجل استعراض الفواتير بشكل إلكتروني فرجاء متابعة قراءة السطور القادمة.

الاستعلام عن فواتير المياه برقم العداد

سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الماء السعودية برقم العداد، حيث يلزم علي المستخدم الدخول علي موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، من اجل الاستعلام برقم الحساب أو رقم العداد، من خلال خدمات الفواتير الإلكترونية علما بان الشركة قامت بإيقاف التعامل بالفاتورة الورقية وقامت باستبدالها بالإلكترونية من اجل أن تسهل الأمر علي جميع المواطنين، حيث يمكن الدخول علي موقع الشركة من خلال الرابط الالكتروني التالي الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب، من ثم يقوم المستعلم بإدخال بياناته من اجل معرفة المبلغ المستحق، كما توفر البوابة الإلكترونية خدمة دفع الفواتير بشكل إلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان الإلكترونية أو من خلال التوجه إلي اقرب فرع من فروع الشركة والموجودة بكافة المحافظات علي مستوي المملكة.

موقع شركة المياه الوطنية السعودية

كما يمكن الاتصال علي رقم شركة المياه الوطنية السعودية علي الرقم التالي الموحد 92 000 1744 ، من اجل الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية بدلا من الدخول علي بوابة حياك الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، كما يمكن من خلال خدمة العملاء يمكن تفعيل الرسائل النصية علي الهواتف الذكية من اجل استعراض الفواتير من خلالها.

كما توفر شركة المياه الوطنية لجميع المواطنين المشتركين خدمة تحديث البيانات والتي سوف نتحدث عنها بشكل تفصيلي بأذن الله تعالي فرجاء تابعوا معي من خلال صفحتي علي موقع نجوم مصرية للاطلاع علي كافة الخدمات الإلكترونية التي توفرها شركة المياه الوطنية في السعودية.