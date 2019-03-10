صرف حساب المواطن .. رقم حساب المواطن المجاني لاستعلام عن موعد إيداع الدعم

متى صرف حساب المواطن وموعد إيداع حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، وما هو رقم حساب المواطن للاستفسارات والشكاوى، والتي يعد من الاستفسارات التي تصاحب موعد نزول حساب الموطن كل شهر، في التوقيت الرسمي المحدد لإبداع الدعم الشهري، والتعرف على أسماء المقبولين في حساب المواطن وفق نتائج الأهلية والاستحقاق الرسمية، والتي يتم الاستعلام عنها من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، ومقارنة مبلغ الدعم المستحق، مع تلك المبلغ الذي تم إيداعه بالفعل في حساب المستفيد البنكي، عن طريق حاسبة حساب المواطن.

أعلن حساب المواطن اليوم ومع بداية الساعات الأولى من صباح الأحد 10 مارس 2019، عن بدء إيداع مستحقات الدعم في حسابات المستنفدين البنكية، ويستمر إيداع حساب المواطن حتى نهاية اليوم، حيث من المتعارف علية صرف حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن خلال الساعات المقبلة استعلام أسماء المقبولين وقيمة الدعم من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، في الوقت الذي ينتهي فية التسجيل على استحقاق دفعة شهر ابريل 2019 المقبل.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مارس

موقع حساب المواطن الرسمي أكد بدء إيداع دفعة شهر مارس 1440 في حسابات المستفيدين والذي يوافق 10-3-2019، ويستمر صرف حساب المواطن على مدار 24 ساعة مقبلة، لحين الانتهاء من إيداع كل الدفعات للمستحقين وفي شريحة الاستحقاق، المعتمدة على نتائج الأهلية لتحديد المستحقين، اعتمادًا في المقام الأول على قيمة الدخل الشهري، مرفق أدناة رقم حساب المواطن للدعم الفني للاستفسار وتقدم الشكاوى.

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موقع حساب المواطن الرسمي

الاستعلام عن استحقاق حساب الموطن من خلال موقع حساب الموطن الرسمي، ويمكن الدخول من نفس الرابط على حسابة الاستحقاق التقديرية للتأكد من صحة ما تم إيداعه من مبالغ بما يستحقه رب الأسرة والفرد المستقبل، من مبلغ الدعم الحكومي المخصص لمواجهة الآثار السلبية جراء الإصلاحات الاجتماعية.

رقم حساب المواطن المجاني

يستقبل رقم حساب المواطن الشكاوى والاستفسارات على رقم الاتصال 19912 وهو الرقم المخصص من وزارة العمل لتوفير الردود على استفسارات المستحقين وراغبي التسجيل أو تقديم شكوى اعتراض حساب المواطن كما نشر بعالية.