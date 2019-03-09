الان حساب المواطن – اعرف رابط التسجيل في حساب المواطن لدفعة شهر ابريل || طالع ايداع دعم حساب...

نرصد لحضراتكم اليوم عبر موقعكم عرب فور نيوز آخر مستجدات المملكة العربية السعودية، حيث يبدأ حساب المواطن إيداع الدعم في حسابات المواطنينمن البرنامج للدفعة 16، وحيث ان التسجيل في حساب المواطن متاح الآن للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر أبريل، وننقل لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بعملية الإيداع والتسجيل فتابعونا.

أعزائي متابعينا في كل مكان ننقل لكم تفاصيل وشروط التسجيل في برنامج حساب المواطن للاستفادة من دفعة أبريل، كذلك رقم حساب المواطن ورابط تسجيل حساب المواطن.

أوضح البرنامج عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة مغادرة المستفيد الرئيسي أو احد التابعين له المملكة، وتجاوزه المدة المسموح بها خارج البلاد لاستمرار الدعم، أنه في حالة الانقطاع وتجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين له خارج المملكة أكثر من 90 يوماً من تاريخ إقرار سياسة البرنامج يتم الاستقطاع من دعم حساب المواطن، كما يجب المسارعة بالتسجيل للحصول على الدعم الخاص بالشهر الجديد ونرصد لكم كل جديد فتابعونا.

حساب المواطن

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يشترط في حساب المواطن استيفاء شروط الأهلية في البرنامج والحصول على الدعم الكامل والاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل لابد من توافر التالي:.

أن يكون سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يتم إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقل عن تسعون يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية

كما يشترط حساب المواطن أيضاً عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

توافق البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة

كما تعتمد معايير الاستحقاق في حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين اذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

برنامج حساب المواطن

ناشد برنامج حساب المواطن المواطنين بضرورة التسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة والتسجيل قبل 10 مارس 2019، وأوضح حساب المواطن موقف الدارسين على حسابهم بالخارج من التسجيل في البرنامج، وأن التسجيل في حساب المواطن ممكن في هذه الحالة وعند انطباق شروط الأهلية، ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، كما سيتم خصم نسبة من استحقاقه في حالة تجاوزت مدة تواجده خارج المملكة أكثر من 90 يوماً.

رابط التسجيل في حساب المواطن

لمن يرغب في التسجيل عبر حساب المواطن للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم الخاص بشهر أبريل من هنا

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أعزائنا المتابعين في كل مكان محبي موقع عرب فور نيوز مازلنا نتابع وإياكم كل جديد حول التسجيل في حساب المواطن، ونحن نسعد بتلقي استفساراتكم وتعليقاتكم، فبرجاء ترك التعليقات أسفل الفيديو وسوف نجيب عليها على الفور.

نرصد لحضراتكم كل جديد وكل ما يخص التسجيل عبر الدفعة الخاصة بشهر أبريل للحصول على الدعم عبر التحديثات المختلفة، كما نرحب بوجودكم معنا من خلال التعليقات أسفل المقال بخصوص اي استفسارات او أسئلة.

يمكنكم الآن تحميل البرنامج Citizen Account من هنا الذي وفرته الحكومة السعودية للتسهيل على جميع المواطنين، حيث يعمل على شرح طريقة التسجيل وحاسبة حساب المواطن، وكذلك شرح طريقة الاعتراض على المبالغ المستحقة، مواعيد الصرف للمستحقين، طريقة التواصل مع الدعم الفني، التسجيل في البرنامج وشرح طريقة التسجيل

يعد هذا البرنامج حكومي سعودي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هذا البرنامج من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ولضمان حياة أفضل لمواطنيها ونخفيف الأعباء عنهم.

يمثل هذا البرنامج دعم الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى، ليكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة، كما يعمل على تقييم الأهلية، والذي سيتمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفاعلية أكبر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

أوضح البرنامج خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك موقف الأهلية وما هو المقصود بعد الأهلية، حيث أوضح بأن عدم الأهلية هي كون رب الاسرة أو المستفيد الرئيسي من الدعم صغير أو معتوه أو مجنون، وفي هذه الحالة لابد من تقديم شك شرعي، وتقديم الأوراق التي تثبت الحالة المرضية من المستشفى.