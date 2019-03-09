حساب المواطن||تابع ايداع دعم حساب المواطن الدفعة 16- رابط التسجيل في الدفعة 17 لحساب المواطن

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، حساب المواطن يعتبر من أهم المواضيع التي يترقبها المواطنون السعوديون الآن في جميع أنحاء المملكة حيث يفصلنا ساعات قليلة على إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 16، فمن المقرر بدء صرف الدعم المالي الخاص بالدفعة 16 يوم 10 مارس الحالي، وسوف ننقل لحضراتكم معكم في هذا التقرير كل ما يهمكم معرفته حول رابط التسجيل في الدفعة الجديدة

يعد برنامج حساب المواطن، هو أحد الإنجازات الكبيرة التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية وذلك لتعويض الضرر الذي قد يلحق ببعض الأسر نتيجة التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة في شتى أنحاء البلاد، وفي هذا المقال كل ما يهمكم معرفته حول حساب المواطن الدفعة 17 الجديدة، فضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل ما هو جديد.

نستمر معكم عبر موقعنا عرب فور نيوز ومتابعة كل ما هو جديد وكل ما يخص موعد صرف الدعم المالي الدفعة 16، حيث من المقرر صرفها يوم 10 من الشهر الجاري، ونتابع معكم من خلال التحديثات المستمرة، ضعوا المقال في المفضلة لديكم للاطلاع على كل جديد.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السعودي، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن لتعويض الأسر الذي قد تلحق بها أضرار نتيجة التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وذلك سعياً من الحكومة في تقديم حياة أفضل للمواطن السعودي، ويعمل برنامج حساب المواطن على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الإستهلاك الرشيد، والمقرر أن حساب المواطن يوفر تقديم الدعم المادي للفئات المستحقة بشكل مباشر.

حساب المواطن الدفعة 17 الجديدة

تحرص المملكة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة بتكلفة ملائمة لجميع المواطنين، إلا أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم، عبر حساب المواطن، يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيه الدعم ليركز في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك لتقليل الهدر ورفع كفاءة الاستهلاك وكان من ضمن الأهداف المعلنة لحساب المواطن ما يلي:-

تخفيف أثر الإصلاحات الإقتصادية.

رفع كفاءة الدعم الحكومي.

تشجيع ترشيد الإستهلاك.

حساب المواطن الدفعة 17

أعزائي المتابعين في كل مكان يتبقى يومان فقط على صرف الدفعة ال 16 لحساب المواطن المقرر صرفها يوم 10 مارس الحالي، ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل الدفعة 17 والتي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل، وهناك عدة شروط للتسجيل في حساب المواطن وهي كالتالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ويقيم المستفيد من حساب المواطن بشكل دائم في المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة 90 يوماً خلال ال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من حساب المواطن في أياً من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل في حساب المواطن

أكد حساب المواطن أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا .

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وسوف نتابع معكم كل ما هو جديد حول حساب المواطن الدفعة الجديدة فتابعونا.

الجدير بالذكر أنه يتم الإستقطاع من دعم حساب المواطن في حال تجاوز مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة لأكثر من 90 يوم، سواءً بشكل متواصل أو متقطع بدءاً من تاريخ إقرار سياسة البرنامج.

يترقب المواطنون صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس، وهو موعد إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج شهرياً، وتبقى يومان فقط على إيداع الدعم لدفعة 16 من برنامج حساب المواطن فتابعونا لكل جديد.

أوضح الحساب الرسمي لحساب المواطن اليوم المقصود بفاقد الأهلية من كان معتوه أو مجنون أو صغير غير مميز، وجاء ذلك رداً على تساؤل من قبل أحد المواطنين على تويتر، وسوف نتابع معكم كل جديد حول حساب المواطن فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.

يترقب جميع المواطنين السعوديين الإعلان عن صرف الدفعة الجديدة من البرنامج وهو يوم الأحد القادم، وهو موعد ايداع الدعم لمستفيدي البرنامج شهرياً، كما أنه يتم صرف الدعم بشكل مستمر ودوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

كما أوضح البرنامج بأن المقصود بفاقد الأهلية هو من كان معتوهاً أو مجنوناً أو صغيراً، وفي حالة كون عائل الأسرة أحد من هؤلاء الثلاثة لابد من إرفاق المستندات المطلوبة لذلك وهي صك شرعي بعد الأهلية أو مستند من المستشفى يفيد الحالة المرضية.