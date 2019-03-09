، شاهد.. إقبال كثيف من الزوار على "مهرجان الزهور بينبع الصناعية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا.. ونظمه شباب الوطن بكل عزم

شهد ‎مهرجان الزهور والحدائق الـ13 بمدينة ‎ينبع الصناعية أمس الجمعة، إقبالاً واسعًا لعددٍ من الزوار منذ بداية المهرجان حيث لم يكن يومًا عاديًا، بل كان استثنائيًا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى حضور كثيف ضاقت به مواقف وأحياء ينبع الصناعية وساحات حديقة المناسبات، والتي تحتضن المهرجان هي الأخرى باتت وكأنها أيقونة العالم، حيث احتضنت عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم وألوانهم.

كما شهد المهرجان حضورًا كثيفًا من الزوار والأسر لمشاهدة ذلك الإبداع والاستمتاع بروعة البرامج والفعاليات التي تُقام يوميًا حيث توافد الزائرون، سواء قدموا عبر رحلات سياحية منظمة أو مع عائلاتهم، حيث احتضنهم المهرجان بكل ترحاب، واستقبلتهم الزهور بشذاها وألوانها الساحرة، فيما اكتست سماء مدينة ينبع الصناعية بالألعاب النارية مساء أمس، وارتفعت معها صيحات الأطفال فرحًا بمسرح الطفل وفقرات وعروض ترفيهية مميزة ومسابقات وجوائز، حيث كان المشهد نظمه شباب الوطن بكل عزم واقتدار.

وقال رئيس اللجان التنفيذية لمهرجان الزهور المهندس صالح الزهراني إن الحضور يعكس المكانة التي يحظى بها المهرجان في نفوس أهالي المملكة بمختلف مناطقها ومدنها إضافة إلى دول العالم بمختلف قاراته، وهذا ما ترونه من حضور كثيف بمختلف الثقافات والأجناس.

يُذكر أن مهرجان الزهور والحدائق بينبع الصناعية ترعاه "الخليج 365" إعلاميًا، وتستمر فعالياته حتى نهاية مارس الحالي بالكثير من العروض والفقرات والفعاليات المتنوعة.

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