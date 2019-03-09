، جامعة حفر الباطن تختتم ورش العمل الميدانية لإعداد خطتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن برنامج كل ورشة عرضًا مرئيًّا وتقديميًّا لمراحل إعداد الخطة ومرتكزاتها

أكملت جامعة حفر الباطن ورش العمل لإعداد خطتها الاستراتيجية، وذلك بتوجيه من مديرها الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني، وبإشراف من وكيلها الدكتور سليمان بن علي اليوسف. وعُقدت تلك الورش في الفروع المرتبطة بالجامعة بمحافظة القرية العليا ومحافظة الخفجي ومحافظة النعيرية في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 / 6 / 1440هـ حتى 30 / 6 / 1440هـ على التوالي كل يوم، بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الفروع والطلبة ومحافظي المحافظات ومديري الإدارات ووجوه المجتمع فيها.

وحرصت الجامعة على أن يسهم المجتمع بوضع الخطة للجامعة من خلال المختصين والمهتمين فيه، سواء جهات أو أفرادًا، وذلك بعد جلسات عصف ذهني عبر تلك الورش.

وتضمن برنامج كل ورشة من الورش عرضًا مرئيًّا بعنوان "جامعة حفر الباطن.. إنجازات وتطلعات"، وعرضًا تقديميًّا لمراحل إعداد الخطة ومرتكزاتها، وعصفًا ذهنيًّا بمشاركة الحضور، ثم الإجابة عن التساؤلات والمداخلات من خلال فريق عمل إعداد الخطة.

وأوضح "اليوسف" أن هذه الورش تأتي ضمن ختام المرحلة الثالثة من مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، وهي مرحلة تشخيص الواقع، وتحليل الوضع الاستراتيجي للجامعة لتحديد قضايا الجامعة الرئيسة، والمشاركة في صياغة الخطة الاستراتيجية المناسبة من خلال ما تم الوصول إليه من نتائج وتوصيات ورش العمل للرفع بها، والاعتماد من اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إعداد الخطة الاستراتيجية برئاسة مدير الجامعة للبدء.

بعد ذلك في المرحلة الرابعة يتم إعداد مسودة الخطة من الرؤية والرسالة، وصياغة القيم بما يتلاءم مع مرجعيات البيئة الداخلية والخارجية للجامعة، وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأولوياتها ومؤشرات أدائها الرئيسة وصولاً للصيغة النهائية لمشروع الخطة الاستراتيجية لجامعة حفر الباطن 1440هـ - 2019م، واعتمادها وتدشينها بنهاية هذا الفصل الدراسي بمشيئة الله.

وقدم وكيل الجامعة بالنيابة عن فريق عمل الخطة الشكر لمدير الجامعة لحرصه على أن تكون الخطة الاستراتيجية خارطة طريق للجامعة بنقلة نوعية، تترجم تطلعات القيادة وآمال المجتمع بالتحول من التوسع إلى الجودة والتميز. كما قدم شكره لجميع الفرق العاملة في إعداد الخطة الاستراتيجية، وكل من أسهم في إنجاح ورش العمل والخروج بالشكل اللائق والمشرّف لجامعة حفر الباطن.