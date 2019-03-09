، فيديو الرعب.. غواص بين فكي حوت.. كيف نجا بأعجوبة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - كاد غواص مصور يتحول إلى وجبة سائغة لحوت ضخم، لكنه نجا بأعجوبة من بين فكي الحيوان البحري في مياه المحيط بجنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الغواص راينر شيمبف، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، كان يستعد لالتقاط صورة للحوت، عندما وجد نفسه فجأة في الظلام، واستشعر ضغطًا على جسمه، وعندها، أدرك أن شيئًا ما قد سحبه.

وبعد لحظات من الرعب، لفظ الحيوان الغواص لحسن حظه، ليكتب له القدر عمرًا جديدًا.

عمل "شيمبف" في جنوب إفريقيا لمدة تصل إلى 15 عامًا، لكنه لم يواجه أي موقف مماثل طوال مشواره المهني.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح الغواص أنه اعتمد على غريزة الإنسان، فحاول أن يبقى حيًا من خلال كتم أنفاسه، لأنه "لا مكان للخوف في لحظات من هذا القبيل"، ولحسن حظ الغواص، أن الحوت خفف الضغط على جسد "ضحيته" ثم قذفه إلى الماء.

وأضاف البحار الناجي أن حالة المياه كان ممتازة في بداية اليوم، لكن ما إن بدأت في الاضطراب حتى أدرك المشاركون في تصوير الحوت أن أمرًا ما سيقع.

وتمكن زملاء الغواص من تصوير اللقطة التي أصبح فيها بين فكي الحوت، وكانوا يخشون أن يخرج من فم الحوت بقوة، وعندها كان سيتعرض لإصابات خطيرة على الأرجح بالنظر إلى وزن الحيوان الذي يصل إلى عشرين طنًا في بعض الأحيان.