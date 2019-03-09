، الوحدة بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغلبه على الصفا في المباراة النهائية

توج محمد بن عبدالعزيز المنيع، رئيس الاتحادَيْن العربي والسعودي لكرة اليد، بحضور بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، فريق الوحدة بطلاً لكأس الأمير سلطان بن فهد؛ وذلك عقب فوزه على نادي الصفا بالمباراة النهائية بنتيجة (21-26) في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على صالة الهيئة العامةللرياضة بالدمام، وسط حضور جماهيري وشخصيات رياضية ممثلة بعدد من رؤساء الاتحادات المحلية ورؤساء الأندية.

وشهد الشوط الأول من اللقاء سيطرة وحداوية، وسَّع من خلالهـا لاعبوه الفارق لأكثر من 6 أهداف، واستطاعوا إنهاء الشوط بالفارق ذاته (10-16).

وحافظ الوحدة على التقدم في الشوط الثاني؛ إذ وصلت النتيجة إلى (14-20) في الدقيقة الـ13 من الشوط، واستطاع الصفا تقليص الفارق لأربعة أهداف (20-24) في الدقيقة الـ28، إلا أن الوقت لم يسعف أبناء صفوى للعودة حتى انتهى اللقاء بنتيجة (21-26) لمصلحة الوحدة.